Французские полицейские готовятся к общенациональной забастовке 29 сентября

Французские полицейские массово недовольны условиями труда. Стражи порядка протестуют против планов Макрона закрыть дыры в бюджете за счет госслужащих.

Профильные профсоюзы требуют от властей конкретных гарантий и бюджетных обязательств по повышению надбавок за риск.

Если требования сотрудников не будут услышаны, полицейские обещают пойти на крайние меры. По сообщениям СМИ, правоохранители готовятся к "черному вторнику" - масштабной общенациональной забастовке 29 сентября. По всей стране уже заявлено более 150 различных демонстраций.