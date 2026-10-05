Французские школьники пытаются донести голос народа ценой своей свободы

Жестокость французской жандармерии по отношению к протестующим подросткам войдет в историю Пятой республики. Тысячи задержанных школьников ценой своей свободы пытаются донести голос народа об усталости общества от политики властей. Кому выгодны масштабные протесты, своим мнением поделился эксперт.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Для одних происходящее во Франции - это циничный инструмент политических технологов. Дескать, такая гражданская мобилизация молодежи. Для чего? Для реализации своих политических устремлений. Для других - это возможность решить свои, например фундаментальные профсоюзные интересы. А для третьих, для родителей — это их дети, за которых болит душа и рвется сердце. И вот почему-то позиция родителей мне наиболее близка и понятна. Да, и еще один момент. Не могу не сказать. Держу в себе. Почему бы, собственно говоря, не объединиться в поддержку вот этих самых протестующих детей чинушам Евросоюза? Они же дети! Почему бы не потребовать отставки Макрона? И, конечно же, хочется увидеть роль европейского правосудия, которое должно оценить, что сегодня происходит во Франции против детей".