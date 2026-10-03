Франция, которую принято было называть "оплотом демократии", охвачена масштабными протестами. Причина - нехватка учителей, урезание финансирования образования и отказ правительства индексировать зарплаты госслужащим. Полиция жестко разгоняет протестующих, власти, вместо диалога, обвиняют в происходящем Кремль. Эксперты связывают кризис с колоссальными расходами на Украину и экономией на своих гражданах. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Протесты начались около десяти дней назад. Сначала вышли лицеисты, сейчас к ним присоединились госслужащие. По данным издания Time, школьники жалуются на нехватку ресурсов и учителей. "Сегодня наша школа парализована из-за нехватки ресурсов, учителей и парт. У нас нет медсестер или воспитателей, и все, что они для нас делают, - это забирают у нас телефоны", - цитирует издание одного из учеников.

Учитель литературы Софи Борди рассказала, что ситуация значительно ухудшилась за последние годы. "Французы поддерживают это движение, потому что те, у кого есть дети, понимают, какие тревоги испытывают студенты и молодые люди в связи с работой онлайн-платформы для поступления в университеты и туманными перспективами, которые перед детьми открываются. Мы переживаем последствия аномальной жары. Здесь они сдавали экзамены в спортзалах, подвалах, на столах для пинг-понга. Общество должно знать, что у нас не было таких условий для учёбы. Мне 50 лет. Ситуация значительно ухудшилась", - заявила она.

Полиция разгоняла протестующих жестко. В городе Тур ученику выбили глаз, скорее всего, он останется без зрения. Задержаны около 5 тыс. человек, около 85 % из них - несовершеннолетние. Даже Министерство внутренних дел уже признало, что полиция переборщила.

Le Monde опубликовало открытое письмо учителей Франции, в котором говорится: "вместо того чтобы выслушать детей, встретиться с ними, школьники сталкиваются со стеной насилия". Под письмом подписались огромное количество педагогов.

Вместо решения проблемы власти обвиняют в протестах Кремль. Эксперты видят в этом попытку уйти от неудобных вопросов. "В социальных сетях начали разгонять, что инициатором протестов школьников стал Кремль. Но почему не поднимается вопрос уменьшения финансирования образования? Потому что все деньги уходят Украине. Госбюджет Франции страдает колоссально", - подчеркнул Андрей Сыч.

Премьер-министр Франции заявил госслужащим, что денег на них нет, но зато на них сэкономят 2 млрд евро.

Таким образом, Франция столкнулась с системным кризисом: развалом системы образования, жестким подавлением протестов и перекладыванием ответственности на внешнего врага. Деньги, которые могли бы пойти на учителей и школьников, уходят на военные нужды и поддержку Украины. И пока власти ищут "кремлевский след", французское общество все глубже погружается в хаос. Вопрос лишь в том, когда Париж услышит своих граждан, и услышит ли вообще.