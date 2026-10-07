Задушить будущее кровавыми руками жандармов. Жуткие кадры из Франции: это не борьба с террористами, это война режима Макрона против своих детей, которых линчуют и массово бросают в тюрьмы просто за желание учиться в нормальных условиях. Мэр парижского пригорода Сен-Дени заявил о применении "несоразмерной силы" против протестующих школьников.

Бьют дубинками, распыляют газ из баллончиков прямо в лицо, забрасывают шумовыми гранатами - в Сети делятся кадрами применения силы полицейскими против протестующих школьников.

Только за прошедшие сутки французские силовики задержали полтысячи молодых людей. Это буквально провал политического курса Макрона. Франция рухнула. За время его правления Пятая республика стала самым слабым звеном Европы - это вынуждены признавать как французские политики и эксперты, так и близкие союзники.

Алекси Пуленсо, учредитель Le Monde Moderne:

"Хаос мы наблюдаем вот уже десять лет. Эммануэль Макрон вступил в должность, потом в 2018-м были "желтые жилеты". Вот его второй президентский срок подходит к концу, а перед нами все те же сцены насилия со стороны государства, в этот раз против старшеклассников"

Кадры насилия и полицейского произвола, который уже вторую неделю бушует во Франции, взбудоражили мир. Иран вызвал французского посла в Тегеране из-за насильственного подавления протестов школьников. Там призвали Париж уважать права человека и воздержаться от применения грубой силы. МИД России указывает на двойные стандарты французских властей, которые молчат во время акций в Париже, но постоянно вмешиваются в дела других стран.