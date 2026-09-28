Экстренные службы пригнали к подножию Эйфелевой башни пожарный самолет, за штурвал которого усадили анатомический скелет. Так французские спасатели попытались привлечь внимание к тотальной деградации своей сферы.

По заявлению профсоюзов, бутафорский мертвец в кабине - это наглядная иллюстрация того, к какому финалу движется ведомство из-за критической нехватки людей, финансирования и исправной спецтехники.

Пока Елисейский дворец тратит миллиарды евро на геополитические авантюры, спасать саму Францию от лесных пожаров и техногенных катастроф скоро будет некому.