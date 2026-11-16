Париж сотрясает громкий политический скандал. Расследование Radio France Internationale показало, что французские военные уже действуют на территории Украины в рамках секретной миссии под командованием французского генерала.

Их задачи - боевая подготовка ВСУ, логистика и обслуживание техники. Информацию уже подтвердил источник медиа. Но Генеральный штаб Франции хранит молчание.

Отмечается, что отправляемых солдат инструктируют врать даже близким, что они едут в Польшу. Но главное - это грубейшее нарушение статьи 35 конституции Франции. Президент страны обязан был уведомить парламент, чего не было сделано. Как подчеркнул сенатор Седрик Перрен, это прямой удар по демократическим нормам. Если этот факт подтвердится, то тайная авантюра Елисейского дворца рискует обернуться юридической ответственностью для Макрона.