Французские фермеры оккупировали центр Парижа, а в Польше тракторы заблокировали дорогу в аэропорт

Центр Парижа вновь оккупировали фермеры. Сегодня во французской столице открывается крупная сельскохозяйственная выставка, и протестующие решили напомнить о своих требованиях. Они касаются запрета ряда ограничительных правил ЕС, а также мер по защите национального аграрного сектора от недобросовестной конкуренции.

Колонна из 50 тракторов проехала по столичным улицам, сопровождая свой марш гудками. На машинах установили французские флаги и плакаты с надписями "Макрон, ты сеешь хаос!"

Не отступают от своих позиций и польские фермеры - накануне около 60 тракторов и автомобилей заблокировали доступ в аэропорт Катовице-Пыжовице. Требования все те же - прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.