Французские фермеры оккупировали центр Парижа, а в Польше тракторы заблокировали дорогу в аэропорт
Центр Парижа вновь оккупировали фермеры. Сегодня во французской столице открывается крупная сельскохозяйственная выставка, и протестующие решили напомнить о своих требованиях. Они касаются запрета ряда ограничительных правил ЕС, а также мер по защите национального аграрного сектора от недобросовестной конкуренции.
Колонна из 50 тракторов проехала по столичным улицам, сопровождая свой марш гудками. На машинах установили французские флаги и плакаты с надписями "Макрон, ты сеешь хаос!"
Не отступают от своих позиций и польские фермеры - накануне около 60 тракторов и автомобилей заблокировали доступ в аэропорт Катовице-Пыжовице. Требования все те же - прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Власти, несмотря на обещания разблокировать КПП на границе с Незалежной, пока не приступают к решительным мерам по отношению к протестующим. Более того, представители Варшавы проигнорировали делегацию Украины, которая прибыла на границу с Польшей для решения проблем блокировки перевозок. Польских чиновников прождали напрасно - они так и не появились. Для ясности - публичного согласия на встречу, предложенную Киевом, от Варшавы не поступало.