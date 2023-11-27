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Французские фермеры продолжают навозные протесты

Во Франции навозные протесты продолжают фермеры. Сельхозпроизводители забрасывают банки и финансовые учреждения компостом и тюками сена. Ранее подобным "ароматным" атакам подверглись административные здания в разных регионах страны. Навозный протест уже стал изюминкой Франции. Так аграрии выражают возмущение постоянным ростом налогов и сборов на фоне высоких цен на энергию и удобрения.

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