Французские фермеры протестуют из-за упадка сельского хозяйства

Французские фермеры продолжают протестовать из-за упадка сельского хозяйства. Масштабная демонстрация накануне прошла в Бордо. Активисты высыпали навоз на дороги и сносили барьеры силовиков. В ответ полиция разогнала толпу слезоточивым газом. Успокоить протестные настроения насилием не удалось.



Фермеры пошли дальше и начали поджигать разбросанные удобрения. Французы, как и многие другие аграрии из стран ЕС, критикуют власти за рост цен, отсутствие субсидий и попавший на внутренний рынок дешевый украинский импорт.