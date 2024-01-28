Французские фермеры сжигают фуры с импортными продуктами и уничтожают государственное имущество

Французские фермеры, несмотря на то, что с ними встретился премьер-министр Габриэль Атталь и лично пообещал удовлетворить большинство требований, продолжают акции протеста. Помимо блокады дорог и украшения административных зданий удобрением аграрии перешли к более радикальному выражению своего возмущения: сжигают фуры с импортными продуктами и уничтожают государственное имущество. В огне оказался офис социальной страховой службы в Нарбонне.

Более того, французский профсоюз фермеров с 29 января намерен взять в полную блокаду Париж и его пригород, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже поручил правоохранительным органам не допустить полной блокировки Парижа. При этом силы правопорядка обязались действовать очень сдержанно, вмешиваясь лишь в крайних случаях.