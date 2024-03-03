Французские фермеры требуют конкретных решений, польские - перекрыли все направления на границе с Украиной

Французские фермеры продолжат протесты, чтобы заставить власти выполнить обещания по спасению сельского хозяйства. Как заявил лидер профсоюза, правительство должно предоставить конкретные решения проблем, о которых аграрии заявляют вот уже несколько недель подряд.

Не успокаиваются и польские фермеры. Они перекрыли все направления на границе с Украиной. Почти две с половиной тысячи фур стоят в многокилометровых очередях и не могут проехать по 15, а то и 20 суток. Блокируют и поставки сельхозпродукции, и грузы военного назначения, например, внедорожники и грузовики для ВСУ.