Французские фермеры вновь выходят на забастовки

Они считают, что власти страны поощряют нездоровую конкуренцию. Сельхозпроизводители вывели тракторы и сеялки на крупнейшие автомагистрали. Они блокируют движение, обещая, что так будет до тех пор, пока им не обеспечат свободный доступ на рынок. По их словам, на рынке сейчас преимущество у иностранных производителей, экспортирующих в Пятую республику более дешевую, но менее качественную продукцию. В аграрном мире и в сельской местности, утверждают участники протестных акций, происходит настоящее бедствие.