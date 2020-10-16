Французские медики объявили общенациональную забастовку

Мировые СМИ наперебой сообщают о новых антирекордах коронавируса. Цифра зараженных на сегодня саставляет почти 39 миллионов. Только на этой неделе умерли 45 тысяч человек. Больше половины летальных исходов приходится на США, Бразилию, Индию и Мексику.

Французская система здравоохранения не выдержит второй волны COVID-19

Рекордный суточный прирост заражений зафиксирован во Франции - более 30 тысяч случаев. Местные медики уверены: со второй волной COVID-19 система здравоохранения страны не справится. Врачи и младший медперсонал объявили общенациональную забастовку. Они вышли на улицы, чтобы донести правительству и общественности правду о реальном положении вещей. Не хватает кадров и ресурсов, работа идет в ужасных условиях, говорят участники акций. А обещания правительства вложить в здравоохранение 8 миллиардов евро уже недостаточны.

Комендантский час обойдется Франции в миллиард евро