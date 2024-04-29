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Французские политики раскритиковали идеи Макрона о ядерном оружии для защиты ЕС
Макрон не нашел поддержки - французские политики раскритиковали его идеи о ядерном оружии для защиты Евросоюза. Глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" в эфире местного радио заявила: это безумие и совершенно безответственный шаг, который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе. Не поддержал Макрона и евродепутат Тьери Мариани. С подобной политикой президент Франции "становится национальной опасностью".
Напомним, во время речи о будущем ЕС Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, и ключевой элемент - французское ядерное оружие. Слова политика подверглись шквалу критики.
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