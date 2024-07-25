Французские СМИ: меры безопасности на Олимпийских играх принесли неудобства пациентам больниц

Французские СМИ сообщают, что меры безопасности на Олимпийских играх в Париже принесли неудобства не только посетителям кафе, но и пациентам больниц.

Свободно передвигаться по городу жители французской столицы не могут из-за ограждений, установленных в преддверии церемонии открытия. Особенно страдают пациенты больниц, которые находятся в красной зоне, где могут проезжать только скорые. Даже после операций пациенты не могут поехать домой на такси, и им приходится добираться на метро. Также существенно увеличилось время ожидания скорой помощи.