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Французские СМИ: меры безопасности на Олимпийских играх принесли неудобства пациентам больниц

Французские СМИ сообщают, что меры безопасности на Олимпийских играх в Париже принесли неудобства не только посетителям кафе, но и пациентам больниц.

Свободно передвигаться по городу жители французской столицы не могут из-за ограждений, установленных в преддверии церемонии открытия. Особенно страдают пациенты больниц, которые находятся в красной зоне, где могут проезжать только скорые. Даже после операций пациенты не могут поехать домой на такси, и им приходится добираться на метро. Также существенно увеличилось время ожидания скорой помощи.

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