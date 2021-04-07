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Французские виноделы жгли костры для спасения виноградников
Тысячи костров зажгли за ночь французские виноделы. Только так они могут спасти свой урожай от резких весенних заморозков. Похолодание пришло через несколько дней после рекордного потепления. Такие перепады температуры могут иметь катастрофические последствия для винограда. Напомним, в 2016 году виноделы знаменитого Шабли уже теряли более половины урожая из-за неблагоприятных погодных условий.
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