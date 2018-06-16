Французские власти приступили к возведению стеклянных барьеров вокруг Эйфелевой башни

Стены из ударопрочного стекла защитят главную достопримечательность Парижа от потенциальных атак террористов. Ожидается, что трехметровые панели будут установлены с южной и северной сторон башни уже к концу года. Кроме того, перед символом столицы Франции будут установлены 420 заградительных блоков. Они обезопасят многочисленных туристов от терактов с использованием автомобилей. Сообщается, что на работы уйдет 35 миллионов евро. Отметим, что металлический забор, которым в 2016 году в антитеррористических мерах была обнесена Эйфелева башня, будет демонтирован. Останутся лишь прозрачные стены, которые, по мнению властей, не испортят вид главной достопримечательности.