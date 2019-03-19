Французские власти запретят проведение акций протеста с участием "желтых жилетов" в том случае, если в рядах манифестантов окажутся злостные погромщики и радикалы. Об этом рассказал французский премьер. По словам Эдуара Филиппа, уже в субботу нельзя будет митинговать в тех кварталах Парижа, где ранее происходили крупные беспорядки. В частности, на Елисейских полях. Там в минувшую субботу были разграблены элитные магазины. Жгли банки и кафе. Сообщается, что для контроля порядка полиция будет использовать беспилотники.