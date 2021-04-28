Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны

Текст документа, под которым поставили подписи свыше сотни офицеров, опубликовало одно из ведущих изданий страны. В письме говорится об угрозе гражданской войны, исходящей от религиозных фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции. Военные предупредили лидера нации, что в случае промедления он будет лично нести ответственность за тысячи смертей.

Обращение получило широкий общественный резонанс после того, как в пятницу выходец из Туниса напал с ножом на женщину-полицейского в городе Рамбуйе, находящемся к западу от Парижа. А ранее страну потрясло жестокое убийство преподавателя за урок о свободе слова, как и нападения на журналистов издания Charlie Hebdo, и теракт в парижском клубе Bataclan. Обращение поддержали лидер ультраправых Марин Ле Пен и около тысячи действующих армейских офицеров и солдат. А министр Вооруженных сил заявила, что военнослужащим запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам и предупредила о возможных санкциях.

