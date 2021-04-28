3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны
Франция может оказаться на пороге расовой войны и госпереворота. Об этом говорится в открытом письме группы отставных генералов, направленном президенту Макрону.
Текст документа, под которым поставили подписи свыше сотни офицеров, опубликовало одно из ведущих изданий страны. В письме говорится об угрозе гражданской войны, исходящей от религиозных фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции. Военные предупредили лидера нации, что в случае промедления он будет лично нести ответственность за тысячи смертей.
Обращение получило широкий общественный резонанс после того, как в пятницу выходец из Туниса напал с ножом на женщину-полицейского в городе Рамбуйе, находящемся к западу от Парижа. А ранее страну потрясло жестокое убийство преподавателя за урок о свободе слова, как и нападения на журналистов издания Charlie Hebdo, и теракт в парижском клубе Bataclan. Обращение поддержали лидер ультраправых Марин Ле Пен и около тысячи действующих армейских офицеров и солдат. А министр Вооруженных сил заявила, что военнослужащим запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам и предупредила о возможных санкциях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП