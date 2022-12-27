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Французские врачи начали недельную забастовку
Протестная неделя во Франции. Врачи, ведущие частную практику, начали забастовку, которая продлится до 2 января. Требуют удвоить оплату приема пациентов. Местный телеканал уточняет: медики хотят брать за прием 50 евро вместо 25. Кроме того, требуют улучшения условий труда. Жалуются на переполненные больницы на фоне эпидемий гриппа, бронхиолита и коронавируса в стране.
Это уже вторая подобная акция французских врачей за месяц. Ранее с требованием повысить зарплаты выступали и сотрудники французской железнодорожной компании. Жители Пятой республики из-за санкционной политики властей столкнулись с внезапным ростом цен на энергоносители.
Фото:pixabay.com
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