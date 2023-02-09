Французским детям грозит голод - родители не могут оплатить школьные обеды

Европейским политикам нет дела до проблем своего народа. Пока правительство Франции занимается повышением пенсионного возраста, экономический кризис ударил по школьным столовым. В городе Роман-сюр-Изер стоимость обедов для детей повысили на 15 процентов, сообщает местное телевидение. Многие родители недовольны, потому что не могут себе позволить такие дополнительные расходы. При этом в мэрии заверяют, что у них нет выбора: счета (особенно за электричество) и цены на продукты питания во Франции выросли слишком сильно.