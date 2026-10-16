Французские полицейские выступают против политики Макрона

На улицы Парижа вслед за школьниками и студентами вышел французский профсоюз полиции. Стражи порядка протестуют против плохих условий труда и отсутствия правовой защиты для офицеров.

В акции приняли участие 3 тыс. человек. Сотрудники полиции на местах, на передовой получают противоречивые инструкции, при этом не имея нормальной зарплаты. Тем временем госчиновники получают щедрое жалование, а французам говорят, что нет ни денег, ни бюджета, возмущаются полицейские.

Между тем им надлежит готовиться к новому накалу уличных беспорядков. Движение "желтых жилетов" официально объявило о своем возвращении и обещает всеобщую мобилизацию уже 17 октября. К масштабной акции готовы присоединиться бастующие пожарные, фермеры и работники сферы образования.