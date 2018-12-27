Французский авантюрист отправился в плаванье через Атлантику в бочке

У такого судна нет двигателя, парусов и весел, но 71-летний Жан-Жак Савен уверен в своем успехе. В бочке длиной три метра внутри находится кушетка, небольшая кухня, стол для карт и навигационное оборудование. А с собой путешественник взял бутылку вина и фуа-гра, чтобы отметить Новый год и свой 72-й день рождения.