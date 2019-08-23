Французский Биарриц завершает приготовления ко встрече J7

Форум в курортном городе пройдет с 24 по 26 августа. Биарриц разделен на две зоны безопасности, на охрану мероприятия мобилизовано 13 тысяч полицейских и жандармов. Лидеры стран "большой семерки" обсудят широкий круг вопросов - от Брексита до гендерного равенства. Но, как объявил президент Франции Эммануэль Макрон, впервые в истории саммита итогового коммюнике не будет, причина - разногласия между Дональдом Трампом и главами других государств по поводу Ирана и изменений климата.