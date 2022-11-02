Французский историк: Антироссийские санкции несут убытки европейской экономике

На Западе открыто признают, что санкции, которые должны были стать основным оружием против России, дают обратный эффект. Убытки от ограничений терпит европейская экономика - такой вывод сделал французский историк Жиль Миаэли в своей статье для издания "Кузер". Он также отметил, что очередным ударом по ЕС станет введение потолка цен на нефть из России.



Как полагает историк, это приведет к росту стоимости нефти на мировых рынках, а в итоге цены станут неподъемными для самой Европы.



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