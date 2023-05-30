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Французский канал LCI обвиняет Зеленского в коррупции

Зеленского подозревают в госизмене. Госбюро расследований Украины возбудило против него дело. Украинский депутат Гео Лерос указывает, что окружение президента буквально нашпиговано российскими шпионами, и это якобы особенно зримо проявилось в начале конфликта. Данному скандальному делу вряд ли будет дан ход: все силовые структуры Украины под тотальным контролем администрации Зеленского. Сам Лерос из тех, кого в Киеве называют "соросятами": вполне вероятно, что через него американцы просто напоминают Зеленскому, кто в доме хозяин.

Более грозным предупреждением украинским властям может служить тот факт, что на Западе крепнет уверенность в их коррумпированности. Так, французский телеканал сообщает, что 400 миллионов европейской и американской помощи Зеленский пустил на приобретение роскошной недвижимости в Старом Свете и за его пределами. Это еще не уголовное дело в суде, конечно, но совершенно очевидно: европейцы понемногу избавляются от иллюзий насчет Украины.

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