Зеленского подозревают в госизмене. Госбюро расследований Украины возбудило против него дело. Украинский депутат Гео Лерос указывает, что окружение президента буквально нашпиговано российскими шпионами, и это якобы особенно зримо проявилось в начале конфликта. Данному скандальному делу вряд ли будет дан ход: все силовые структуры Украины под тотальным контролем администрации Зеленского. Сам Лерос из тех, кого в Киеве называют "соросятами": вполне вероятно, что через него американцы просто напоминают Зеленскому, кто в доме хозяин.