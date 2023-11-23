Французский политик призвал к выходу Франции из ЕС

Франция должна выйти из Евросоюза, с таким призывом выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. - "Европейский парламент стремится к трансформации ЕС в государство, что приведет к ликвидации суверенитета Франции и других стран. Выход из ЕС позволил бы Франции избавиться от этой коррумпированной и тиранической структуры. Таков единственный путь к освобождению, внушающий надежду", - написал Филиппо. Он также заметил, что одобренный Европарламентом доклад бельгийского депутата предполагает превращение Еврокомиссии в правительство ЕС с полной отменой права вето для национальных государств. Все большую настороженность вызывают и планы создания общих сил быстрого реагирования в рамках военной структуры ЕС.