Французский политик возмутился просьбе Зеленского и назвал его безумцем

Говорят о ядерной угрозе и во Франции. Не успел мир прийти в себя от новостей о поставках в Украину танков, как Зеленский требует от Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Мимо такой наглости не прошел лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Экс-депутат Европарламента раскритиковал заявление украинского лидера и счел, что оно граничит с безумием.