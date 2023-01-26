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Французский политик возмутился просьбе Зеленского и назвал его безумцем
Говорят о ядерной угрозе и во Франции. Не успел мир прийти в себя от новостей о поставках в Украину танков, как Зеленский требует от Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Мимо такой наглости не прошел лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Экс-депутат Европарламента раскритиковал заявление украинского лидера и счел, что оно граничит с безумием.
"Прямо сейчас Зеленский требует от Запада истребители и ракеты большой дальности. Дальше что - он захочет наш ядерный арсенал? Как долго мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?", - возмутился Флориан Филиппо.
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