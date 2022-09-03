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Французский телеканал транслирует нацистов

Неожиданный момент в сюжете французского телеканала из Харькова- журналисты решили показать мальчика, который отдает честь, провожая колонны нацбатальонов. И все бы ничего, но там есть и две девочки. Они тоже отдают салют, правда, нацистский.

В общем, вместо трогательного видео о маленьком патриоте вышел скандал. Неловко получилось.

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