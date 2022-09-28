Французский журналист, освещавший события в Донбассе, подвергся нападению в Стамбуле

Как сообщил Боке, его караулили с вечера. Напали двое, нанесли несколько ран.

Весной журналист был на подконтрольных Киеву территориях три недели. Он был в Буче, после чего заявлял, что трупы людей на улицах привезли украинские военные. Поэтому вполне возможно, что причиной нападения стала месть за неудобные материалы журналиста.