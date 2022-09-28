ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Французский журналист, освещавший события в Донбассе, подвергся нападению в Стамбуле

Французский журналист Адриан Боке подвергся нападению со стороны неизвестных в Стамбуле.

Работник СМИ последние месяцы освещал события в Донбассе. Причем с точки зрения, не одобряемой европейской прессой.

Как сообщил Боке, его караулили с вечера. Напали двое, нанесли несколько ран.

Весной журналист был на подконтрольных Киеву территориях три недели. Он был в Буче, после чего заявлял, что трупы людей на улицах привезли украинские военные. Поэтому вполне возможно, что причиной нападения стала месть за неудобные материалы журналиста.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все