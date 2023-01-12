Французский журналист, освещавший конфликт на Донбассе, попросил политического убежища в России. Адриан Боке первым из западных репортеров рискнул заявить, что события в Буче стали бесстыдной провокацией украинских спецслужб.В частности, француз опубликовал знаменитую пленку, на которой видно, как украинские националисты ведут охоту на мирных жителей в Буче. Адриан Боке уже подвергался необоснованному уголовному преследованию во Франции.Его также едва не убили украинские националисты в Стамбуле - киевские радикалы объявили журналиста вне закона и опубликовали информацию о нем в специализированных базах данных. Единственным спасением для себя Боке видит переезд в Россию.