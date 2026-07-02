Во французских магазинах разворачиваются подлинные сражения за право стать владельцем кондиционера. В стране все еще не миновал убийственный зной. По данным СМИ, он стал причиной гибели 1,5 тыс. человек в одной лишь Франции.

При этом власти старательно провоцируют общественный психоз, рассказывая о климатической катастрофе и о том, что возврата к нормальной жизни больше не будет. В итоге люди в супермаркетах словно бы бьются за выживание, а не за бытовой прибор.

У европейских же властей появился новый пунктик: главным виновником глобального потепления объявлены кондиционеры. В Англии эти приборы требуют демонтировать, во Франции запрещают включать в транспорте и общественных зданиях, в Германии грозят огромными счетами за их использование.

Даже в штаб-квартире ЕС кондиционеры отключили всем, кроме фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

Примечательно, что главными врагами человечества уже побывали коровы, холодильники и газ фреон, а также лампочки накаливания. Однако фантазия борцов за спасение природы поистине неистощима.