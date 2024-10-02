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Французы требуют отмены пенсионной реформы

Во Франции более 95 тысяч человек поддержали призыв профсоюзов и вышли на митинг за отмену пенсионной реформы.

Вместе с тем они выдвинули требование о повышении зарплат.

По всей стране состоялось около 250 митингов - в Париже к маршу присоединились 11 тысяч человек.

Профсоюзы грозят и забастовками. В образовательном секторе 6 % преподавательского состава не вышло на работу. 

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