Французы требуют отмены пенсионной реформы

Во Франции более 95 тысяч человек поддержали призыв профсоюзов и вышли на митинг за отмену пенсионной реформы.



Вместе с тем они выдвинули требование о повышении зарплат.



По всей стране состоялось около 250 митингов - в Париже к маршу присоединились 11 тысяч человек.



Профсоюзы грозят и забастовками. В образовательном секторе 6 % преподавательского состава не вышло на работу.