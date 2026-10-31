Французы устали от политики властей и вышли на улицы

31 октября Франция уже по традиции собирается сказать "нет" политике Макрона и Брюсселя. Толпы собираются в Париже на демонстрацию. Митингующие требуют от властей обратить внимание на проблемы в сфере образования, звучат лозунги об отставке Эмманюэля Макрона.

По данным СМИ, около 70 тыс. силовиков готовы разгонять беспорядки. На улицах также много полицейской техники.

Перед началом демонстрации в Париже остановили работу десятки станций метро, владельцы магазинов заколотили витрины.