Франция снова бастует. 17 ноября на улицы, как ожидается, выйдут более 300 тыс. человек. Только в Париже число протестующих достигнет 80 тыс.

Поводом стала заморозка правительством индексации зарплат госслужащих четвертый год подряд, тогда как профсоюзы оценивают потерю покупательной способности бюджетников в 16 % с 2017 года.

Протестующие требуют уступок, в том числе повышения минимальной заработной платы и инвестиций в образовательную инфраструктуру.

Отмечается, что для разгонов митингующих власти традиционно намерены задействовать большое число правоохранителей, а также БПЛА, бронетехнику и водометы.