Французы добиваются отставки Макрона

Во Франции состоялись массовые протесты против "украденной победы на выборах". Сотни тысяч граждан потребовали отставки президента Макрона и создания правительства из представителей тех партий, у которых сегодня большинство в парламенте.

Французский президент назначил главой правительства Мишеля Барнье - члена партии "Республиканцы", получившей на выборах всего 8 % депутатских мандатов. Это вызвало возмущение левых, они уже подготовили резолюцию об импичменте Макрона. Уволить президента есть шанс, если правые объединятся с левыми. Пока же недовольные грозят властям все более массовыми народными протестами. На улицы городов страны накануне вышли сотни тысяч граждан, а в ближайшее время собираются выйти миллионы.