3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Французы добиваются отставки Макрона
Во Франции состоялись массовые протесты против "украденной победы на выборах". Сотни тысяч граждан потребовали отставки президента Макрона и создания правительства из представителей тех партий, у которых сегодня большинство в парламенте.
Французский президент назначил главой правительства Мишеля Барнье - члена партии "Республиканцы", получившей на выборах всего 8 % депутатских мандатов. Это вызвало возмущение левых, они уже подготовили резолюцию об импичменте Макрона. Уволить президента есть шанс, если правые объединятся с левыми. Пока же недовольные грозят властям все более массовыми народными протестами. На улицы городов страны накануне вышли сотни тысяч граждан, а в ближайшее время собираются выйти миллионы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов