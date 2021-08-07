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Французы протестуют против COVID-паспортов
В Париже прошла очередная акция протеста против COVID-паспортов. Она состоялась после того, как их законность подтвердил Конституционный совет страны. Приблизительно половина французов категорически не согласна с тем, что под видом противоэпидемических мероприятий ограничиваются их свободы и обязывают вакцинироваться. Характерно, что Европейский суд на днях объявил принудительные прививки незаконными. Тем не менее, во Франции уже с понедельника запретят доступ непривитым в кафе, рестораны, музеи. Тем временем, как сообщают местные СМИ, среди французов стали популярны COVID-вечеринки. На них собираются не для того, чтобы повеселиться, а с тем, чтобы заразиться коронавирусом. Дело в том, что человек, переболевший COVID, получает те же права, что и привитый. Многие французы предпочитают болезнь вакцинам.
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