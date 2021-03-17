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Французы протестуют против закона "О глобальной безопасности"
Во Франции снова неспокойно. Сотни парижан собрались у здания сената, когда депутаты обсуждали законопроект "О глобальной безопасности". Согласно ему, распространение фото или видеоматериалов полицейских при исполнении в целях нанесения правоохранителям вреда будет объявлено незаконным. Демонстранты считают, что эти меры приведут к жесткой цензуре прессы, а также нарушат принципы свободы слова.
Протесты в Лондоне
Четвертую ночь не утихают протесты и в Лондоне. Митингующие выступают
во время демонстраций, особенно на фоне недавнего разгона
. К слову, глава лондонской полиции заявил, что субботние разгоны проходили в полном соответствии с законом. На нынешней демонстрации все прошло спокойнее. Однако к концу акции стали появляться сообщения о новых арестах манифестантов.
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