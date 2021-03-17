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Французы протестуют против закона "О глобальной безопасности"

Во Франции снова неспокойно. Сотни парижан собрались у здания сената, когда депутаты обсуждали законопроект "О глобальной безопасности". Согласно ему, распространение фото или видеоматериалов полицейских при исполнении в целях нанесения правоохранителям вреда будет объявлено незаконным. Демонстранты считают, что эти меры приведут к жесткой цензуре прессы, а также нарушат принципы свободы слова.

Протесты в Лондоне


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Четвертую ночь не утихают протесты и в Лондоне. Митингующие выступают

против расширения полномочий полиции

во время демонстраций, особенно на фоне недавнего разгона

акции памяти Сары Эверард

. К слову, глава лондонской полиции заявил, что субботние разгоны проходили в полном соответствии с законом. На нынешней демонстрации все прошло спокойнее. Однако к концу акции стали появляться сообщения о новых арестах манифестантов.

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