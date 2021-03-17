Французы протестуют против закона "О глобальной безопасности"

Во Франции снова неспокойно. Сотни парижан собрались у здания сената, когда депутаты обсуждали законопроект "О глобальной безопасности". Согласно ему, распространение фото или видеоматериалов полицейских при исполнении в целях нанесения правоохранителям вреда будет объявлено незаконным. Демонстранты считают, что эти меры приведут к жесткой цензуре прессы, а также нарушат принципы свободы слова.





Протесты в Лондоне





Четвертую ночь не утихают протесты и в Лондоне. Митингующие выступают

во время демонстраций, особенно на фоне недавнего разгона