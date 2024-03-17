Французы против поддержки Украины и за выход из НАТО - многотысячная демонстрация прошла в Париже

За мир, против военной поддержки Украины и за выход Франции из НАТО - жители Пятой республики. В Париже многотысячная демонстрация. Активисты собрались у Лувра, жгли файеры и скандировали лозунги с требованием выйти из Североатлантического альянса. На плакатах призывы к миру.