ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Французы столкнулись с дефицитом топлива

Жители французского региона Иль-де-Франс столкнулись с дефицитом топлива. Причина - забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов, она проходит в рамках общенационального движения против пенсионной реформы.

С нехваткой ресурсов столкнулась треть заправок в регионе, сообщает радиостанция "Франс Блю". Нехватка топлива наблюдается уже на протяжении недели. К АЗС выстраиваются очереди, некоторые заправки закрываются.

Митинг против жилищной политики Макрона

В самом Париже протестуют против жилищной политики Макрона. Сотни человек вышли на улицы выразить недовольство ростом цен на жилье и коммунальные услуги. Активисты потребовали отозвать законопроект, направленный на ужесточение санкций против скваттеров, а также требовали снижения арендной платы и счетов за коммуналку, прекращения отключения электроэнергии и выселения без предоставления альтернативного жилья.

Подобные демонстрации прошли и в других французских городах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все