Французы столкнулись с дефицитом топлива

С нехваткой ресурсов столкнулась треть заправок в регионе, сообщает радиостанция "Франс Блю". Нехватка топлива наблюдается уже на протяжении недели. К АЗС выстраиваются очереди, некоторые заправки закрываются.

В самом Париже протестуют против жилищной политики Макрона. Сотни человек вышли на улицы выразить недовольство ростом цен на жилье и коммунальные услуги. Активисты потребовали отозвать законопроект, направленный на ужесточение санкций против скваттеров, а также требовали снижения арендной платы и счетов за коммуналку, прекращения отключения электроэнергии и выселения без предоставления альтернативного жилья.