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Французы столкнулись с дефицитом топлива
Жители французского региона Иль-де-Франс столкнулись с дефицитом топлива. Причина - забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов, она проходит в рамках общенационального движения против пенсионной реформы.
С нехваткой ресурсов столкнулась треть заправок в регионе, сообщает радиостанция "Франс Блю". Нехватка топлива наблюдается уже на протяжении недели. К АЗС выстраиваются очереди, некоторые заправки закрываются.
Митинг против жилищной политики Макрона
В самом Париже протестуют против жилищной политики Макрона. Сотни человек вышли на улицы выразить недовольство ростом цен на жилье и коммунальные услуги. Активисты потребовали отозвать законопроект, направленный на ужесточение санкций против скваттеров, а также требовали снижения арендной платы и счетов за коммуналку, прекращения отключения электроэнергии и выселения без предоставления альтернативного жилья.
Подобные демонстрации прошли и в других французских городах.
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