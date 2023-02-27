Французы успешно вступили в эпоху "энергетической трезвости", заявил Макрон

Дефицит и жесткая экономия как итог провальной политики. Макрон объявил, что французы успешно вступили в эпоху "энергетической трезвости". Однако теперь их ждет также и усвоение принципов трезвости в вопросах водопользования.

Иначе говоря, электричества стало меньше и оно подорожало, теперь то же самое будет с водой. У горожан ее пока достаточно, но они пренебрегают принципами экономии. В стране случилась засушливая зима, в силу этого многие фермеры жалуются на дефицит влаги на полях.

Однако трезветь в вопросах водопользования будут все, пообещал Макрон. Французы слишком щедро расходуют питьевую воду, а бачки в туалетах наполняют доверху, это недопустимое транжирство, считает президент Франции. За все это уже вскоре придется платить гораздо больше.