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Французы выступают против обязательной вакцинации
Санитарные ограничения устраивают далеко не каждого европейца. Все чаще в западных странах вспыхивают акции протеста против новой нормальности. Во Франции сотни митингующих собрались у здания сената против обязательных гринпассов. Протестующие выкрикивали антипрививочные лозунги и призывали правительство пересмотреть введенные в стране санитарные меры.
За все время пандемии во Франции зафиксировано более 7 миллионов случаев ковида. Чтобы остановить распространение болезни, правительство решило ввести санитарные пропуска. Имея документ, человек может свободно ходить по улице, посещать заведения и массовые мероприятия. Без гринпасса люди остаются изолированными от общества.
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