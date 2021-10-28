Французы выступают против обязательной вакцинации

Санитарные ограничения устраивают далеко не каждого европейца. Все чаще в западных странах вспыхивают акции протеста против новой нормальности. Во Франции сотни митингующих собрались у здания сената против обязательных гринпассов. Протестующие выкрикивали антипрививочные лозунги и призывали правительство пересмотреть введенные в стране санитарные меры.

За все время пандемии во Франции зафиксировано более 7 миллионов случаев ковида. Чтобы остановить распространение болезни, правительство решило ввести санитарные пропуска. Имея документ, человек может свободно ходить по улице, посещать заведения и массовые мероприятия. Без гринпасса люди остаются изолированными от общества.