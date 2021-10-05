Французы выступают за повышение заработных плат, против пенсионной реформы и реформы системы выплат по безработице

Во всей Франции проходят национальные забастовки. Люди выступают за повышение заработных плат, против пенсионной реформы и реформы системы выплат по безработице. На протестный марш в Париже вышли 25 тысяч человек. Об этом сообщает ряд профсоюзных организаций. В столице усилен полицейский контроль, однако пока митинги проходят спокойно. Всего же на сегодня в Пятой республике запланировано около 200 протестных акций.