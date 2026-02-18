Фратцшер: Экономика Германии не восстановится

Экономика Германии не восстановится, возможности вернуться к прежним темпам роста нет. Об этом заявил глава Немецкого института экономических исследований. И объяснил это так: общество стареет, на рынке труда остается все меньше людей, в то же время растет число пенсионеров.

По мнению Фратцшера, это структурная проблема, а не краткосрочный спад. Он предупреждает, что бюджет в ближайшие два года столкнется с дефицитом в 130 млрд евро. Немецкая торгово-промышленная палата разделяет пессимистичные прогнозы для экономики ФРГ. Лишь четверть из 26 тыс. компаний оценивает свое положение как хорошее.