ФРГ может остаться без злаков и корнеплодов

Ряд регионов Германии из-за засухи может потерять весь урожай. С таким заявлением выступил Германский союз фермеров.

В частности, речь идет о юге страны, где в 2026 году зноем и безводьем полностью уничтожены посадки свеклы и картофеля. Под ударом также большая часть урожая сои, рапса, кукурузы и пшеницы. А это приведет к тому, что фермерам придется сокращать поголовье скота.

Аграрии просят власти о помощи, но у правительства нет лишних денег, если речь не идет о расходах на мигрантов.

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