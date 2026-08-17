Власти Германии рассматривают милитаризацию как инструмент преодоления кризиса

Численность личного состава бундесвера выросла за год на 2 %. Теперь в армии Германии насчитывается 187 тыс. военных. Но это лишь первые шаги по пути радикальной милитаризации. В ближайшие 10 лет численность армии вырастет до 250 тыс. человек.

В 2027 году в стране, возможно, вернут всеобщий призыв. Всех немцев, независимо от пола, собираются также обязать участвовать в армейских сборах. Власти Германии рассматривают милитаризацию как инструмент преодоления кризиса.

Практически во всех сферах немецкая экономика утратила свою конкурентоспособность. Развитие военной промышленности должно решить проблему, а укрепление вооруженных сил - это способ обеспечить промышленности постоянный и даже растущий спрос.