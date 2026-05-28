ФРГ назвала неподъемным новый бюджет ЕС в 2 трлн евро
Представитель Германии в ЕС заявил, что планы Еврокомиссии по формированию бюджета Евросоюза являются неподъемными для Берлина. Урсула фон дер Ляйен на днях сообщила, что в период с 2028 по 2034 годы ЕС планирует собрать и потратить рекордные 2 трлн евро.
По подсчетам немецкой стороны, это предполагает увеличение ежегодных взносов страны на 80 %. Если прежде Берлин направлял в бюджет ЕС около 30 млрд евро, то теперь будет обязан выплачивать более 50 млрд евро ежегодно.
В условиях бюджетного дефицита и многолетней рецессии такой взнос для немцев непосилен, утверждает представитель Берлина в Брюсселе.
Фон дер Ляйен все чаще упрекают в узурпации власти: Еврокомиссия давно превратилась в самостоятельный орган управления. Рекордный бюджет - это новая попытка отнять у национальных правительств часть их полномочий, считают в Берлине.