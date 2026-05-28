ФРГ назвала неподъемным новый бюджет ЕС в 2 трлн евро

Представитель Германии в ЕС заявил, что планы Еврокомиссии по формированию бюджета Евросоюза являются неподъемными для Берлина. Урсула фон дер Ляйен на днях сообщила, что в период с 2028 по 2034 годы ЕС планирует собрать и потратить рекордные 2 трлн евро.

По подсчетам немецкой стороны, это предполагает увеличение ежегодных взносов страны на 80 %. Если прежде Берлин направлял в бюджет ЕС около 30 млрд евро, то теперь будет обязан выплачивать более 50 млрд евро ежегодно.

В условиях бюджетного дефицита и многолетней рецессии такой взнос для немцев непосилен, утверждает представитель Берлина в Брюсселе.