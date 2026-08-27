ФРГ не успевает заполнить газохранилища: к зиме отопление подорожает на 20 %

Немецкие власти безнадежно запаздывают с наполнением газовых хранилищ страны. Агентство Bloomberg указывает, что даже если немецкое правительство спохватится немедленно, роста цен для конечных потребителей избежать не получится.

Домохозяйства в наступающем отопительном сезоне заплатят на 4 млрд евро (или почти на 20 %) больше, чем в прошлом сезоне. Для каждой отдельной семьи это будет означать дополнительный расход в сумме около 400 евро.

Причем такие расчеты следует считать оптимистическими: до конца ноября Германия должна закупить 36 партий газа, чтобы хранилища оказались заполненными хотя бы на 80 %. Впопыхах это вряд ли удастся сделать без потерь: с учетом ситуации на Ближнем Востоке любые масштабные закупки газа приведут к росту оптовых цен.