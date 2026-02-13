3.72 BYN
ФРГ передаст ракеты Украине при условии коллективной поставки
Автор:Редакция news.by
Германия передаст Украине 5 ракет для систем ПВО Patriot, но при условии, если другие страны подключатся и поставят еще 30 таких ракет. Об этом заявил министр обороны ФРГ.
Кроме того, по словам Писториуса, Киеву требуется финансовая помощь от Европы в размере 60 млрд долларов для самообороны.
Министр обороны Германии вместе с украинским коллегой, генсеком НАТО и британскими представителями направили письмо остальным европартнерам с просьбой оказать помощь Киеву.