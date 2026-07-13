ФРГ приняла на лечение еще одного американца, заболевшего лихорадкой Эбола

Германия приняла на лечение второго американца, который заразился лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на иностранные источники.

Пациента доставили минувшей ночью в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне. Ранее стало известно о том, что заразился американский гражданин, работающий в одной из гуманитарных организаций в Демократической Республике Конго. У него выявили вирус Бундибуджио - один из штаммов Эболы.

Ранее в берлинской клинике "Шарите" лечение проходил американский врач, который также подхватил лихорадку Эбола в Демократической Республике Конго. Его выписали 6 июня в хорошем состоянии здоровья.

Власти Демократической Республики Конго и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки 15 мая. Служба здравоохранения Африканского союза ранее отметила, что нынешняя вспышка уже стала по своему масштабу и тяжести четвертой по счету с момента начала наблюдений за Эболой в 1976 году.